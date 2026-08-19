Σίφνος: Νέα αυτοψία στα συντρίμμια του ελικοπτέρου -Οι δύο εκδοχές που εξετάζονται, τι έδειξε η προκαταρκτική εξέταση - iefimerida.gr

Η αναζήτηση των αιτιών που οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα με την συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβαινόντων στη Σίφνο, συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Εμπειρογνώμονες πραγματοποιούν νέα αυτοψία σήμερα στα συντρίμμια του ελικοπτέρου στη Σίφνο, με τις έρευνες να εστιάζουν σε πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, η οποία φέρεται να προκάλεσε την ανεξέλεγκτη περιδίνηση και τη συντριβή.

Οι σοροί του Έλληνα πιλότου και του ζεύγους Βρετανών μεταφέρονται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη φτάσει στην Αθήνα για την επίσημη διαδικασία της ταυτοποίησης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές συνέλεξαν οπτικό υλικό και κατέγραψαν τη μαρτυρία του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος είδε το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και να μπαίνει σε ανεξέλεγκτη περιστροφή.

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών στον τόπο του δυστυχήματος, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο για να πραγματοποιηθεί λεπτομερής τεχνική έρευνα από τους ειδικούς και να συνταχθεί το τελικό πόρισμα.

Τα στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο.



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Η προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δείχνει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών νεονύμφων, 31 και 30 ετών, που πήγαιναν στη Σίφνο για το μήνα του μέλιτος.

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Σε αυτή τη φάση έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προανάκρισης από την Ελληνική Αστυνομία, με συλλογή στοιχείων και καταθέσεις, ενώ από χθες το απόγευμα βρίσκονται στο νησί οι εμπειρογνώμονες που πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο της συντριβής.

Επίσης στον χώρο γίνεται έρευνα και από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Σύρου, κλιμάκιο του οποίου επίσης μετέβη στο νησί από χτες το βράδυ.

Αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά οι 3 σοροί

Οι τρεις σοροί μετά από σχετική παραγγελία θα μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να γίνει νεκροτομή και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, για την διευκρίνιση των αιτίων θανάτου επιστημονικά.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι σοροί του Έλληνα χειριστή και του ζευγαριού από την Βρετανία επρόκειτο να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, ωστόσο η διαδικασία μετατέθηκε για αύριο λόγω διαδικαστικών δυσκολιών με αποτέλεσμα η μεταφορά να γίνει πιθανότατα αύριο (20/8).

Στην Αθήνα βρίσκονται ήδη και συγγενείς των δύο νιόπαντρων Βρετανών καθώς πρέπει να γίνει και η ταυτοποίησή τους.

Την μεταφορά των σορών έχει αναλάβει κατόπιν εντολής εισαγγελέα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κατέθεσε ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες της προανάκρισης για την πτώση του ελικοπτέρου, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου με τη συνεργασία του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου, έχουν συγκεντρώσει όλα τα βίντεο που έχουν ληφθεί κατά την πτώση του ελικοπτέρου, τα οποία θα μελετηθούν από ειδικούς, ενώ άρχισαν ήδη τη λήψη καταθέσεων.

Μεταξύ αυτών που έχουν καταθέσει είναι και ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου Σίφνου, κοντά στο οποίο συνετρίβη το ελικόπτερο, ενώ θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την πτήση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο του Μαρκόπουλου Αττικής, από όπου απογειώθηκε για τη Σίφνο.

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Επίσης έχουν καταθέσει και υπάλληλοι της εταιρείας στην οποία ανήκε το ελικόπτερο Bell 206, που εκτελούσε δρομολόγια ως αεροταξί.

«Είδα ουσιαστικά όλη τη διαδικασία… πριν από την περιστροφή, το ελικόπτερο έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά και μετά μπήκε στην ανεξέλεγκτη περιστροφή», φέρεται να κατέθεσε ο υπεύθυνος σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο υπεύθυνος αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση στους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔ Hellas.

Επίσης έχουν ζητηθεί όλα τα στοιχεία από τον δήμο για την λειτουργία του ελικοδρομίου.

Μεταφορά των συντριμμιών του ελικοπτέρου

Όπως έγινε γνωστό, μετά τις αυτοψίες από τα κλιμάκια των ειδικών στον τόπο του δυστυχήματος, θα μεταφερθούν πιθανότατα τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε ασαφαλές σημείο, όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών.

