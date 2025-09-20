Αυτόπτης μάρτυρας για την πτώση δέντρου στην Αγίας Ειρήνης: «Ήταν σάπιο», «είχε ελεγχθεί» απαντά ο Δήμος - iefimerida.gr

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:35 ένα δέντρο έπεσε πάνω σε περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης τραυματίζοντάς τους. Συγκεκριμένα, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Πτώση δέντρου στην Αγίας Ειρήνης: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το συμβάν

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε τι συνέβη. «Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα κάτω από την οποία έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά την κράτησε, κράτησε τον κορμό και μετά από 5 λεπτά πέφτει άλλος ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους νομίζω», είπε αρχικά. Σύμφωνα με τον ίδιο ακολούθησαν φωνές καθώς η μία τραυματίας ήταν με τα παιδιά της.

Ευθύνες στον δήμο

Στην ερώτηση γιατί έπεσε το δέντρο ο αυτόπτης μάρτυρας απάντησε: «Προφανώς ήταν σάπιο. Πριν 3 εβδομάδες είχε πάλι πέσει ένας κορμός από το ίδιο δέντρο. Είχαμε ενημερώσει τον δήμο, τους είχαμε πει ότι το δέντρο ήταν σάπιο, δεν ανέλαβαν την ευθύνη, επειδή δεν είχε γίνει τίποτα, δεν άνοιξε ρουθούνι, τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Για αυτό πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο δήμος».

«Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων»

Την ίδια ώρα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Σε ανακοίνωση ο δήμος Αθηναίων αποδίδει την πτώση του δέντρου στους δυνατούς ανέμους και κάνει λόγο για δύο ακόμα περιστατικά. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές

να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο: