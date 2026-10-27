 Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών του Ηλεκτρικού Αττική και Άγιος Νικόλαος -Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια - iefimerida.gr
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Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών του Ηλεκτρικού Αττική και Άγιος Νικόλαος -Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Γραμμή Ηλεκτρικού
Γραμμή Ηλεκτρικού
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Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα ανάμεσα στους σταθμούς του Ηλεκτρικού Αττική - Άγιος Νικόλαος σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.

Εξαιτίας του συμβάντος, διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ εκτελούνται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά.

«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Ομόνοια και Α. Πατήσια - Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Στο σημείο έχουν κληθεί η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος», αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

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