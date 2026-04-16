Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής - iefimerida.gr

Νεκρή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα, εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης μία γυναίκα, αγνώστων στοιχείων.
Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα εντοπίστηκε σε οικοδομή που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονομάχων, ενώ μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το ίδιο Μέσο αναφέρουν ότι δεν τη γνωρίζουν.
Δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια
Το ίδιο Μέσο αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο