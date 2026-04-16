Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής - iefimerida.gr

Νεκρή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα, εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης μία γυναίκα, αγνώστων στοιχείων.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα εντοπίστηκε σε οικοδομή που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονομάχων, ενώ μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το ίδιο Μέσο αναφέρουν ότι δεν τη γνωρίζουν.

Δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια

Το ίδιο Μέσο αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.