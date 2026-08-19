Πτολεμαΐδα: 35χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 37χρονο γνωστό του μετά από τσακωμό - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας 37χρονος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο μετά από έντονο διαπληκτισμό με 35χρονο γνωστό του.

Οι δύο άνδρες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήρθαν σε αντιπαράθεση για προσωπικές διαφορές.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 35χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 37χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στη βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα για την υπόθεση, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο το μεσημέρι της Τρίτης (18/8).

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.