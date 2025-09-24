Ψηφιακό Πελατολόγιο: Δείτε πώς δεκάδες επαγγελματίες συμμορφώνονται εύκολα με τον νέο νόμο - iefimerida.gr

Οι δυσκολίες για τον επαγγελματία

Από την 1η Ιουλίου 2025, εκατοντάδες επαγγελματίες στον χώρο του αυτοκινήτου όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Για πολλούς, η αλλαγή αυτή φάνηκε αρχικά σαν ένα βουνό. Πώς θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία; Τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν ERP; Πόσος χρόνος θα χάνεται στην καθημερινή λειτουργία; Οι περισσότεροι επαγγελματίες διαθέτουν απλή ταμειακή μηχανή, δεν έχουν εξοικείωση με τεχνολογία και δεν διαθέτουν τον χρόνο ή τα μέσα για περίπλοκες εγκαταστάσεις και εκπαίδευση.

Από τον «πονοκέφαλο» στη διευκόλυνση

Η απάντηση έρχεται μέσα από το SOFTONE ECUSTOMERS, μια εφαρμογή που έχει ήδη υιοθετηθεί από δεκάδες επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος; Είναι απλή, γρήγορη και δεν απαιτεί καμία τεχνική υποδομή.

Με πρόσβαση από υπολογιστή, tablet ή κινητό, κάθε επαγγελματίας μπορεί να καταχωρεί εύκολα τα στοιχεία του πελάτη και να στέλνει αυτόματα το ψηφιακό αρχείο στην ΑΑΔΕ, όπως ορίζει ο νόμος. Χωρίς περίπλοκες εγκαταστάσεις, χωρίς χαρτούρα, χωρίς καθυστερήσεις.

Το ψηφιακό πελατολόγιο ήρθε για να μείνει, αλλά με το σωστό εργαλείο, η προσαρμογή μπορεί να είναι εξαιρετικά απλή. Αν αναζητάτε έναν τρόπο να συμμορφωθείτε άμεσα, χωρίς κόπο και χωρίς επιπλέον υποδομή, το SOFTONE ECUSTOMERS της Entersoft-SOFTONE, μέλος του Ομίλου Olympia, είναι αυτό που χρειάζεστε.

Δοκιμάστε το σήμερα εδώ.﻿