Τουρίστας «ψαροτουφεκάς» τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος στη Χαλκιδική - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα από διερχόμενο σκάφος στη Χαλκιδική.



Το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς, όταν το σκάφος

ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό, πέρασε πάνω από τον 65χρονο που έκανε ψαροτούφεκο.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του Λιμενικού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Συκιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.