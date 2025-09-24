Πρωτοποριακή επέμβαση στη Μυτιλήνη -Τοποθετήθηκε αισθητήρας στην καρδιά 58χρονου, που προειδοποιεί για επερχόμενα προβλήματα - iefimerida.gr

Μια πρωτοποριακή ιατρική πράξη, που βάζει το Νοσοκομείο Μυτιλήνης στο κέντρο της καρδιολογικής καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής.

Ο επεμβατικός καρδιολόγος Αναστάσιος Μίλκας, επισκέπτης γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, με την ομάδα του Αιμοδυναμικού, με επικεφαλής τον διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Παναγιώτη Ανδρόνικο και με τη συμμετοχή γιατρών και τεχνολόγων από την Αμερική, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αθήνα, τοποθέτησαν έναν ειδικό αισθητήρα (τον CardioMEMS™ HF System) στην καρδιά ενός 58χρονου Μυτιληνιού ασθενούς με πολύ σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

«Ο αισθητήρας αυτός επιτρέπει την απομακρυσμένη, καθημερινή καταγραφή και παρακολούθηση αιμοδυναμικών δεδομένων των ασθενών, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην πρόληψη επιπλοκών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Επιτρέπει με λίγα λόγια στους γιατρούς να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή και να επεμβαίνουν έγκαιρα σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ανησυχητική ένδειξη. Για έναν ασθενή κάτοικο νησιού, μικρού ή μεγάλου, αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής έχει αποκτήσει ένα “άγρυπνο μάτι” το οποίο ελέγχει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της υγείας του, επιτρέποντας επεμβάσεις και προλαμβάνοντας έτσι δυσάρεστες εξελίξεις», δήλωσε ο κ. Μίλκας

Η λεπτή επέμβαση διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ενώ η συσκευή εκτιμάται ότι κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ και η προμήθειά της καλύπτεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ.

