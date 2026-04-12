Το πρώτο τριήμερο που έρχεται μετά τις διακοπές του Πάσχα - iefimerida.gr

Οι διακοπές του Πάσχα φτάνουν στο τέλος τους για τους περισσότερους εργαζόμενους, ωστόσο πολύ κοντά είναι το επόμενο τριήμερο ξεκούρασης.

Φέτος, οι περισσότεροι επιστρέφουν στις δουλειές τους την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, έπειτα από τις ημέρες ξεκούρασης τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Όσοι δεν κατάφεραν να «δραπετεύσουν» τις ημέρες του Πάσχα, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν πολύ σύντομα, και συγκεκριμένα σε λιγότερες από 20 ημέρες.

Το κοντινό τριήμερο μετά το Πάσχα

Και αυτό γιατί το επόμενο τριήμερο είναι πολύ κοντά, αφού φέτος η απεργία της Πρωτομαγιάς πέφτει Παρασκευή και έτσι όσοι το επιθυμούν μπορούν να απολαύσουν ένα τριήμερο ξεκούρασης εκείνες τις ημέρες.

Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που είναι φέτος την 1η Ιουνίου και έτσι υπάρχει ακόμα ένα τριήμερο διαθέσιμο.