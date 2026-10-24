Το πρώτο απορριμματοφόρο με φωτοβολταϊκά στην Αθήνα -Πώς λειτουργεί και τι αλλάζει στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων - iefimerida.gr

Ένα διαφορετικό απορριμματοφόρο, με φωτοβολταϊκά πάνελ και σύστημα αυτόματου πλυσίματος των κάδων, προσθέτει στον στόλο καθαριότητας ο Δήμος Αθηναίων.

Το νέο όχημα προορίζεται για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων μέσω του καφέ κάδου και αποτελεί πιλοτική εφαρμογή ευρωπαϊκού προγράμματος, με στόχο να αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια και να περιορίζεται η κατανάλωση καυσίμων. Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή προχωρά στην επέκταση των προγραμμάτων συλλογής βιοαποβλήτων, ενώ θέτει σε δοκιμαστική λειτουργία το Athens Move, τη νέα δημοτική συγκοινωνία με ηλεκτρικά λεωφορεία.

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Τα χαρακτηριστικά του νέου απορριμματοφόρου

Το απορριμματοφόρο παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο ieifimerida ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο όχημα αυτού του τύπου στην Ελλάδα. «Πλέον έχουμε ένα απορριμματοφόρο κομποστοποίησης για τον καφέ κάδο. Μαζεύει δηλαδή τα οργανικά απόβλητα που είναι το 40% των απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο όχημα θα χρησιμοποιείται και για τη συλλογή οργανικών υπολειμμάτων από τις λαϊκές αγορές.



Τα φωτοβολταϊκά που έχουν ενσωματωθεί προορίζονται να καλύπτουν μέρος της ενέργειας που καταναλώνει κατά τη λειτουργία του. Η εφαρμογή υλοποιείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, με πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας στα οχήματα καθαριότητας. «Το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα, άρα είναι το πρώτο απορριμματοφόρο με φωτοβολταϊκά στη χώρα μας και σκοπός είναι να καλύπτει μέρος της ενέργειας που καταναλώνει από τη χρήση φωτοβολταϊκών», ανέφερε ο κ. Χάρης Δούκας.

Το δεύτερο στοιχείο που ξεχωρίζει στο νέο όχημα είναι το σύστημα αυτόματου καθαρισμού των κάδων. Κατά την ανύψωση του κάδου και την απόρριψη των οργανικών αποβλήτων, ενεργοποιείται μηχανισμός που τον πλένει πριν επιστρέψει στη θέση του. Έτσι, η αποκομιδή και ο καθαρισμός γίνονται στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή παρέμβαση από την υπηρεσία.

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«Είναι ένα απορριμματοφόρο το οποίο, καθώς σηκώνει τον κάδο για να ρίξει μέσα τα οργανικά απόβλητα, τα τρόφιμα δηλαδή, λίγο μετά πλένει και τον κάδο πριν τον αφήσει κάτω, άρα κάνει δύο κινήσεις μαζί και για αυτόν τον λόγο θεωρείται από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα», σημείωσε στο iefimerida ο δήμαρχος Αθηναίων. Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, Όλγα Δούρου, ανέφερε ότι καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους επτά προγράμματα αποκομιδής βιοαποβλήτων, στα οποία εντάσσεται πλέον και το νέο απορριμματοφόρο. «Καθημερινά επτά προγράμματα αποκομιδής βιοαποβλήτων βρίσκονται στον δρόμο. Το ένα από αυτά πλέον, όπως βλέπετε, είναι με φωτοβολταϊκά, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ σημαντική μείωση καυσίμων». Σύμφωνα με την κα Δούρου, το όχημα αποτελεί την πρώτη από μια σειρά αλλαγών που σχεδιάζονται στον εξοπλισμό καθαριότητας, με σκοπό να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λειτουργίας του. «Αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά αλλαγών που γίνονται στα οχήματα της καθαριότητας, έτσι ώστε να γίνουν πιο ενεργά κλιματικά», ανέφερε.



Η δημοτική αρχή σχεδιάζει να εντάξει περισσότερες γειτονιές και επιχειρήσεις στα προγράμματα συλλογής οργανικών αποβλήτων. «Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την παραγωγή των βιοαποβλήτων και για αυτόν τον λόγο σκοπεύουμε να ανανεώσουμε όχι μόνο τη συνεργασία μας, αλλά και να εντείνουμε την προσπάθειά μας για να εντάξουμε στα προγράμματα περισσότερες γειτονιές στην Αθήνα, αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις», σημείωσε η Όλγα Δούρου.



Τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων καθορίζονται με βάση τις καθημερινές ανάγκες της υπηρεσίας. Παράλληλα, ο δήμος έχει θέσει σε λειτουργία κέντρο ελέγχου μέσω GPS, από το οποίο παρακολουθεί τη θέση των οχημάτων και την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Σεπτέμβριο. Ο συνολικός στόλος καθαριότητας ανέρχεται σε περίπου 550 απορριμματοφόρα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης.

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Η εξοικονόμηση καυσίμων στο νέο όχημα θα εξαρτηθεί από την ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες κάθε διαδρομής. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα δείξουν στην πράξη σε ποιον βαθμό η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αν μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων του δήμου.

Athens Move: Τέσσερις γραμμές με 17 ηλεκτρικά λεωφορεία και 185 στάσεις

Στο μεταξύ, σε πιλοτική λειτουργία περνά το Athens Move, η νέα δημοτική συγκοινωνία που σχεδιάστηκε για να καλύψει ανάγκες στις μετακινήσεις των Αθηναίων μεταξύ γειτονιών της πρωτεύουσας.



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Το iefimerida είχε την ευκαιρία να επιβιβαστεί με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, σε ένα από τα λεωφορεία αυτά για μια πρώτη δοκιμαστική διαδρομή. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος η δοκιμαστική περίοδος θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους χρόνους των διαδρομών, τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις στάσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές πριν από την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου, η οποία προβλέπεται εντός του 2027.



Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές, 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, περίπου 40 χιλιόμετρα διαδρομών και 185 στάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 11,75 εκατ. ευρώ. Η νέα συγκοινωνία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις γραμμές του ΟΑΣΑ και τα μέσα σταθερής τροχιάς, με στόχο να διευκολύνει τις τοπικές μετακινήσεις και να συνδέσει περιοχές που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.



Οι τέσσερις γραμμές θα συνδέουν τον Νέο Κόσμο με τα Πετράλωνα και τον Κεραμεικό, τα Κάτω Πατήσια με τα Σεπόλια και τον Κεραμεικό, τον Προμπονά με τα Άνω Πατήσια και την Κυψέλη, καθώς και την περιοχή της Αττικής με την Κυψέλη.



«Η δημοτική συγκοινωνία της Αθήνας μπαίνει σε κίνηση. Το Athens Move σχεδιάστηκε γειτονιά με γειτονιά, ακούγοντας τους κατοίκους και εντοπίζοντας τα σημεία όπου υπάρχουν πραγματικά κενά στις μετακινήσεις. Δημιουργούμε νέες συνδέσεις σε περιοχές της Αθήνας που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δίκτυο συγκοινωνιών», ανέφερε στο iefimerida ο δήμαρχος Αθηναίων.

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Όπως επισήμανε στόχος είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο και να βελτιωθεί η πρόσβαση των κατοίκων στις δημόσιες μεταφορές. «Θέλουμε κάθε κάτοικος, ανεξάρτητα από τη γειτονιά στην οποία ζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, καθαρές και προσιτές μετακινήσεις. Λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, καλύτερες συνδέσεις και μια πόλη πιο προσβάσιμη για όλους».



Το Athens Move χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται σε συγκοινωνιακή μελέτη της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων. Η μελέτη εντόπισε ελλείψεις στην προσβασιμότητα, αυξημένη εξάρτηση από το ΙΧ και υψηλό κόστος μετακίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των νέων διαδρομών.



Τον σχεδιασμό του προγράμματος ανέλαβε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. και αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ, Βαγγέλης Μαρινάκης. «Το Athens Move ξεκίνησε από την ανάγκη να εντοπίσουμε πού υπάρχουν πραγματικά κενά στη μετακίνηση μέσα στην πόλη και να σχεδιάσουμε λύσεις εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Με βάση τα δεδομένα της συγκοινωνιακής μελέτης, διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημοτικής ηλεκτρικής συγκοινωνίας, που συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί περισσότερες επιλογές μετακίνησης για τις γειτονιές της Αθήνας», ανέφερε στο iefimerida.



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Τα ηλεκτρικά λεωφορεία μπορούν να εξυπηρετήσουν και άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά την δοκιμαστική διαδρομή μισής ώρας, η κατανάλωση της μπαταρίας κυμάνθηκε στο 1,5% έως 2%, ενώ ο χρόνος φόρτισης υπολογίζεται περίπου σε δύο ώρες. Για την υποστήριξη του στόλου προβλέπεται η εγκατάσταση των αναγκαίων φορτιστών στις εγκαταστάσεις του δήμου.



Το επόμενο διάστημα θα κριθεί από τα αποτελέσματα των δοκιμών αν απαιτούνται αλλαγές στους χρόνους, στις διαδρομές ή στις στάσεις. Η πλήρης ανάπτυξη του Athens Move αναμένεται εντός του 2027, με τον δήμο να επιδιώκει να εντάξει στη δημοτική συγκοινωνία περιοχές όπου οι κάτοικοι δεν έχουν σήμερα επαρκείς επιλογές για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.