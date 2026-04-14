Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ, στις εθελούσιες επιστροφές προσφύγων από τη Συρία - iefimerida.gr

Σε 1.203 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας (άσυλο) πολιτών από τη Συρία προχώρησε τον Μάρτιο το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα «θετικά» αποτελέσματα καταγράφονται και στον τομέα των εθελούσιων επιστροφών προς τη Συρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, καταγράφεται πρωτιά της Ελλάδας με 50% των εθελούσιων επιστροφών προσφύγων που γίνονται από την ΕΕ προς τη Συρία.

Αναλυτικά:



Το Τμήμα Ανακλήσεων της Διεύθυνσης Επιστροφών της Υπηρεσίας Ασύλου προχώρησε, κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου 2026 έως και 9 Απριλίου 2026, στην ανάκληση 1.203 προσφυγικών καθεστώτων πολιτών Συρίας, κατόπιν ενδελεχούς επανεξέτασης και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε εθελούσιες επιστροφές προς τη Συρία με 89 επιστροφές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 50% του συνόλου των επιστροφών που έγιναν από την ΕΕ. Συγκεκριμένα σε όλη την ΕΕ έγιναν συνολικά 178 επιστροφές.

Σχεδιάγραμμα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τις εθελούσιες επιστροφές Σύρων πολιτών

Το υπουργείο αναφέρει ότι ο απόλυτος αριθμός των συνολικών αριθμών επιστροφών από την ΕΕ προς τη Συρία παραμένει χαμηλός και ότι το πρόγραμμα των εθελούσιων επιστροφών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής, αλλά δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων το προσεχές διάστημα.