Έρχεται η πρώτη απευθείας πτήση Σιάτλ–Αθήνα από το 2027: Η Alaska Airlines ανοίγει τη νέα σύνδεση και διαθέτει τα πρώτα εισιτήρια - iefimerida.gr

Μια νέα, απευθείας, εποχική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Σιάτλ ανακοίνωσε η Alaska Airlines.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Alaska Airlines εγκαινιάζει μια νέα, εποχική σύνδεση Αθήνας-Σιάτλ από τον Μάιο του 2027. Οι πτήσεις θα εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα, αποτελώντας την πρώτη απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τις Βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Η πτήση προς την ελληνική πρωτεύουσα φέρει τον συμβολικό αριθμό AS196. Η επιλογή του αριθμού αποτελεί άμεση αναφορά στο 1896, τιμώντας την Αθήνα ως γενέτειρα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο CEO της Alaska Airlines επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα ήταν για χρόνια ένας από τους πιο επιθυμητούς προορισμούς για τους επιβάτες, εντάσσοντας τη γραμμή στο πλαίσιο της διεθνούς επέκτασης της εταιρείας.

Ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών χαιρέτισε τη νέα σύνδεση, τονίζοντας τη σημασία της για την ενίσχυση του τουρισμού, των επενδύσεων και των εμπορικών σχέσεων με τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Η νέα γραμμή πτήσεων θα εξυπηρετείται τρεις φορές την εβδομάδα, με αεροσκάφος Boeing 787-9 Dreamliner και αναμένεται να ξεκινήσει από τις 12 Μαΐου 2027.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας σύνδεση της Αθήνας με το Σιάτλ και, ευρύτερα, με τη βορειοδυτική περιοχή των ΗΠΑ, στις ακτές του Ειρηνικού. Παράλληλα, θα αποτελεί τη μεγαλύτερη σε απόσταση διαδρομή που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Alaska Airlines.

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Ο αριθμός της πτήσης προς την Αθήνα, AS196, αποτελεί συμβολική αναφορά στο 1896 και στην Αθήνα ως γενέτειρα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο CEO της Alaska Airlines, Ben Minicucci, δήλωσε:

«Πετάμε στους προορισμούς στους οποίους επιθυμούν να ταξιδέψουν οι επιβάτες μας, και η Αθήνα και το Παρίσι βρίσκονται εδώ και χρόνια ψηλά στη λίστα τους. Καθώς αναπτύσσουμε περισσότερες από 12 διεθνείς συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων από το Σιάτλ τα επόμενα χρόνια, προσφέρουμε στους ταξιδιώτες περισσότερες δυνατότητες να συνδεθούν με τον κόσμο και περισσότερες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Atmos Rewards. Αυτή η διεθνής ανάπτυξη γίνεται πραγματικότητα χάρη στους εξαιρετικούς ανθρώπους της εταιρείας μας, οι οποίοι φροντίζουν τους επιβάτες μας και διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη εκτέλεση των πτήσεών μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, δήλωσε:

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«Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Alaska Airlines να συνδέσει απευθείας το Σιάτλ με την Αθήνα από τον Μάιο του 2027. Ο νέος αυτός προορισμός στο δίκτυό μας που αποτελεί την πρώτη ιστορικά απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τις Βορειοδυτικές ΗΠΑ, θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμικά αναπτυσσόμενη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα για τον τουρισμό, τις επιχειρηματικές σχέσεις, τις επενδύσεις και το εμπόριο μεταξύ της Ελλάδας και της αμερικανικής Δυτικής Ακτής. Καλωσορίζουμε θερμά την Alaska Airlines στην οικογένεια του αεροδρομίου της Αθήνας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα της σύνδεση».

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση.