Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα, μετά τη σύλληψή του για αναβολικά -«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο και την οικογένειά μου»

Την πρώτη του δήλωση αναφορικά με την σύλληψή του για ντόπινγκ έκανε ο Οδυσσέας Δήμας.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», κάνει λόγο για «παραπληροφόρηση» σχετικά με τις αναφορές βάσει των οποίων φέρεται να έδωσε αναβολικά από πρόθεση ακόμη και στον ανήλικο γιο του.

Παράλληλα, ο 58χρονος υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του είναι νόμιμα, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό του Πύρρο Δήμα, αλλά και την οικογένειά του «που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου».

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Ολόκληρη η δήλωση του Οδυσσέα Δήμα

«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους.

Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».

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Του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος -Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του πρώην προπονητή άρσης βαρών έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών.

Ο Οδυσσέας Δήμας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.