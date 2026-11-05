 Πρόστιμο 1.200 ευρώ και φυλάκιση για 1 έτος -Αυτή την παράβαση δεν συγχωρεί ο νέος ΚΟΚ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 1.200 ευρώ και φυλάκιση για 1 έτος -Αυτή την παράβαση δεν συγχωρεί ο νέος ΚΟΚ

Κίνηση
Σημαντικό πρόστιμο για όσους οδηγούς παραβιάζουν την σήμανση σε μια σιδηροδρομική διάβαση
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία από τις «αγαπημένες» παραβάσεις των Ελλήνων οδηγών μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να τιμωρηθεί με πρόστιμο 1.200 ευρώ και φυλάκιση ενός έτους.

Τις παραβάσεις οι οποίες προκαλούν τα περισσότερα και τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα βάζει στο στόχαστρο ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό να συνετιστούν οι οδηγοί που είτε υποτιμούν τη σοβαρότητα της παράνομης συμπεριφοράς τους είτε απλώς αδιαφορούν.

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