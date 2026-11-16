Τέλος οι τζαμπατζήδες σε Μετρό και Τραμ -Βροχή τα πρόστιμα σε επιβάτες

Αύξηση 43,1% στους ελέγχους κομίστρου, μείωση των βεβαιωμένων προστίμων και αύξηση 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια έλεγχοι κομίστρου πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς της Αθήνας το δεκάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας την εντατικοποίηση της ελεγκτικής παρουσίας και τη συστηματική προσπάθεια για περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής.
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