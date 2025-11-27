Πρόστιμα σε χιλιάδες οδηγούς για ανασφάλιστα, ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας -Πού και πώς θα δείτε αν έχετε οφειλές - iefimerida.gr

Μέσω ειδικής εφαρμογής ειδοποιούνται οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων, χωρίς ΚΤΕΟ, αλλά και με ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Από τον προηγούμενο μήνα ενεργοποιήθηκε στο Gov.gr η ηλεκτρονική εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων στην οποία θα εμφανίζονται στο εξής οι παραβάσεις των οχημάτων, αρχικά σχετικά με την ασφάλιση και τα τέλη κυκλοφορίας. Πολύ σύντομα θα ανέβουν τα στοιχεία και για τα ανέλεγκτα οχήματα από ΚΤΕΟ, φαινόμενο που διακρίνεται από το 2008.

