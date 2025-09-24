Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο α' μηχανικός του «Blue Star Chios» για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού - iefimerida.gr

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο α' μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Chios», οι οποίοι συνελήφθησαν για τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρει σχετικά:

«Αναφορικά με το θάνατο 20χρονου ναυτικού εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «BLUE STAR CHIOS» Ν.Π. 10883 στον Πειραιά, οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

«Blue Star Chios»: Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός ναυτικός σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή στον Πειραιά και πραγματοποιούσε εκπαιδευτικό ταξίδι. Είχε μόλις 15 ημέρες στη δουλειά καθώς είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

«Το παιδί ήταν καθαριστής. Το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα θα το βρουν οι αρμόδιοι. Πήγε να περάσει την πόρτα και εγκλωβίστηκε. Ήταν ένα νέο παιδί, με λίγες γνώσεις της θάλασσας, σε ένα δύσκολο κομμάτι της δουλειάς. Ήταν πρώτο μπάρκο, δεν είχε εμπειρία, πιστεύω ότι είναι ζήτημα εξοικείωσης των νέων ναυτικών σε έναν χώρο δύσκολο» είπε στο iefimerida﻿ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κατώτερων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «ο Στέφενσων», Βαγγέλης Γαλανόπουλος.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο και κάλεσαν σε πανλιμενική κινητοποίηση αύριο στον Πειραιά, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Η ΠΝΟ ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος, γνωστοποιώντας ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα, ναυτεργάτες κατέθεσαν λουλούδια στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 20χρονος.

Δείτε βίντεο:

Φωτογραφίες:

Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI