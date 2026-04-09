Προσωπικός Γιατρός: Αντιδράσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους -Ποια είναι η επίμαχη ρύθμιση - iefimerida.gr

Αντιδράσεις από Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς για τον προσωπικό γιατρό, κάνουν λόγο για παρεμπόδιση των ασθενών στην πρόσβασή τους στους ειδικούς γιατρούς

Έναν όχι τόσο ιδιαιτέρως αυστηρό φραγμό στο διαχρονικό φαινόμενο της άναρχης και απευθείας πρόσβασης των ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας επιδιώκει να θέσει άμεσα σε εφαρμογή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά τόσο οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών (ΙΣΑ) και Πειραιώς (ΙΣΠ) εξέδωσαν δύο χωριστές ανακοινώσεις, με τις οποίες καταφέρονται σφόδρα κατά της πρωτοβουλίας της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, την οποία χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια για να εγκατασταθεί το λεγόμενο gatekeeping από τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η πρόσβαση των ασθενών σε γιατρό

Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι το 70% - 80% των προσερχομένων στις γενικές εφημερίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αποτελούν “καθαρά” περιστατικά αρμοδιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ έχει μετρηθεί επίσης ότι το 80% των ασθενών προσέρχεται με ιδιωτικό μέσο στις γενικές εφημερίες των ιδρυμάτων και όχι με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Έτσι, με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Υγείας “πέρασε” την Μεγάλη Τρίτη από την Ολομέλεια της Βουλής μία ρύθμιση, στόχος της οποίας είναι η δραστική ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προκειμένου αυτή να καταστεί το βασικό σημείο για την εξυπηρέτηση των ασθενών, καθώς και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο ΕΣΥ της χώρας μας.

Πρόκειται για μία ρύθμιση, η οποία είναι για πολύ καλό σκοπό. Αποσκοπεί στην ορθολογικότερη διαχείριση, αλλά και την δραστική αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με ειδικούς γιατρούς, ραντεβού τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά, αλλά πλέον αποκλειστικά και μόνον με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό.

Έτσι, τροποποιείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, για την οποία θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη σχετικού παραπεμπτικού.

Βέβαια, οι πολίτες με χρόνια νοσήματα θα έχουν πάντα τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όσα ραντεβού είναι αναγκαία, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με την έκδοση ενός και μόνον ενός παραπεμπτικού, ενώ, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida.gr η σχετική εφαρμοστική κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για το θέμα δεν θα προβλέπει ούτε καν αυτό το ένα παραπεμπτικό για τους χρονίους πάσχοντες συνανθρώπους μας, προκειμένου αυτοί να επισκεφθούν τον ειδικό γιατρό. Η πρόσβαση των τελευταίων στους ειδικούς γιατρούς θα είναι απολύτως ελεύθερη και εντελώς απρόσκοπτη.

Όσο για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό γιατρό, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται με την εν λόγω τροπολογία η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Και, φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα επείγοντα περιστατικά, για τα οποία δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς της διεκπεραίωσής τους.

Έτσι, στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι να προσέρχονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας αποκλειστικά και μόνον εκείνοι οι ασθενείς οι οποίοι αποτελούν πραγματικά επείγοντα περιστατικά, καθώς και εκείνο οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως σχετικό παραπεμπτικό στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι αρμόδιοι για την έκδοση του παραπεμπτικού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι είτε γενικοί γιατροί είτε παθολόγοι είτε παιδίατροι, ενώ θα προβλέπεται, στη συνέχεια, και η δυνατότητα γιατρών άλλων ιατρικών ειδικοτήτων να ασκούν τέτοιο ρόλο σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ειδικά χρόνια νοσήματα.

Επιστολή του ΙΣΑ

Την ίδια στιγμή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με την οποία ο Σύλλογος επικαλείται σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ της χώρας μας και εκφράζει “την έντονη ανησυχία του αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν την ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού του προσωπικού ιατρού και την πρόσβαση στους ειδικούς ιατρούς άλλων ειδικοτήτων”.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο ΙΣΑ ζητεί απλώς “την άμεση παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης τροπολογίας και την υλοποίηση της δέσμευσής σας για την ελεύθερη πρόσβαση στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πλην των προσωπικών ιατρών”, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι άμεση και απρόσκοπτη. Κάθε ρύθμιση που εισάγει επιπλέον εμπόδια και καθυστερήσεις στην ιατρική φροντίδα είναι εις βάρος του πολίτη. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή ιατρού, την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας”.

Η αντίδραση του ΙΣΠ

Από την δική του πλευρά, σε πιο υψηλούς τόνους εκφράζει τις αιτιάσεις του για το θέμα ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ).

Μάλιστα, ο ΙΣΠ ζητεί την κατάργηση της ψηφισθείσας τροπολογίας του υπουργείου Υγείας, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Πλατανησιώτης, αναφέρει τα εξής, σε υψηλούς τόνους και στη σχετική γραπτή δήλωσή του:

“Για μια φορά ακόμα ακολουθήθηκε μια πρακτική που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της τροπολογίας για το “Gatekeeping” προκαλεί σειρά προβλημάτων. Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων, μειώνει τους διαύλους πρόσβασης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ υποβαθμίζει βαθμηδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Η επιβολή μιας ρύθμισης που εισηγήθηκαν και ψήφισαν κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί χωρίς να έχουν προηγηθεί διάλογος και ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, τόσο σε επιστημονικό, όσο και λειτουργικό πλαίσιο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά καλεί την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε ανοικτό, διάφανο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε με την καθημερινή εμπειρία και το έργο μας να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό, επαρκώς στελεχωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Θα αντιδράσουμε με κάθε θεσμικό μέσο”.