Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε στροφή -Τι λέει ο οδηγός της μοτοσικλέτας - iefimerida.gr

Στον εντοπισμό και την προσαγωγή του οδηγού βυτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου σε «τυφλό» σημείο, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγό μηχανής, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό, έπειτα από τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε ότι όλα έγιναν στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα.

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Ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη

Έπειτα από την ταυτοποίηση του οδηγού του βυτιοφόρου, οι Αρχές τον εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη και τον προσήγαγαν στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι' αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», λέει ο οδηγός της μοτοσικλέτας

Στον Alpha μίλησε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, περιγράφοντας όσα έζησε.

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«Είχα βγει με τη μηχανή με σκοπό να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς πήγαινα προς τη λίμνη Πλαστήρα, μετά από συγκεκριμένες δύο-τρεις στροφές, τυχαίνω το βυτιοφόρο. Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ, με τα μάτια μου εννοείται, το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι' αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Δεν σκεφτόμουν κάτι. Το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά, άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω, γιατί ούτε πολύ χώρο είχα. Ήμουν οριακά με το μηχανάκι».