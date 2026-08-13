 Προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο: Συγκροτείται επιτροπή της ΑΠΑ για τη διερεύνηση του περιστατικού - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο: Συγκροτείται επιτροπή της ΑΠΑ για τη διερεύνηση του περιστατικού

Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο
Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο / Φωτογραφία: βίντεο glomex
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), Δρ. Χρήστου Τσιτούρα, συγκροτείται Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου με στοιχεία νηολογίου SX-HMT στην περιοχή «Σαρακήνικο» της Μήλου.

Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου 2026, μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε, χθες, ο χειριστής του ελικοπτέρου.

Τι θα διερευνήσει η επιτροπή

Σκοπός της Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της ΑΠΑ, είναι η διενέργεια διερεύνησης με σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας.

Ειδικότερα, διερευνάται η τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 αναφορικά με την υποβολή, τροποποίηση και τήρηση του σχεδίου πτήσης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009 αναφορικά με την προσγείωση ελικοπτέρου εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Διοικητή της Αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες.

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