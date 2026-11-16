Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκό υπουργικό πάνελ στην Ιρλανδία -Θεμιστοκλέους: 3,5 εκατ. πολίτες έχουν κάνει δωρεάν εξετάσεις

Περίπου 250.000 πολίτες διαγνώστηκαν με υπέρταση που δεν γνώριζαν ότι είχαν, ενώ 1.163 περιπτώσεις χρειάστηκαν περαιτέρω καρδιολογική διερεύνηση ή σημαντική παρέμβαση.

«Πόσους ανθρώπους μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να μη χρειαστεί να γίνουν ασθενείς;». Με αυτό το ερώτημα ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους συνόψισε τη φιλοσοφία του ελληνικού προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά του στην Ιρλανδία, σε ευρωπαϊκό υπουργικό πάνελ για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με τη συμμετοχή υπουργών Υγείας και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Η ελληνική παρουσίαση επικεντρώθηκε σε μια διαφορετική προσέγγιση στην πρόληψη: το σύστημα υγείας αναλαμβάνει να προσεγγίσει τον πολίτη, αντί να περιμένει από τον ίδιο να αναζητήσει προληπτικές εξετάσεις. Με την αποστολή ενός SMS και την έκδοση δωρεάν ηλεκτρονικού παραπεμπτικού, εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε εξετάσεις για την έγκαιρη ανίχνευση καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Ιρλανδία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5,5 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών, ενώ μέχρι στιγμής 3,5 εκατομμύρια έχουν πραγματοποιήσει καρδιαγγειακές εξετάσεις.

Από τους ελέγχους προέκυψαν ευρήματα με ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία: περίπου 250.000 πολίτες εντοπίστηκαν με προηγουμένως αδιάγνωστη υπέρταση, ενώ σε 1.163 περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια στεφανιογραφίας ή σημαντικής καρδιαγγειακής παρέμβασης.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ιδιαίτερα όταν ένα πρόβλημα υγείας μπορεί να παραμένει για μεγάλο διάστημα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό.

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«Δεν περιμένουμε πλέον τον πολίτη να αναζητήσει την πρόληψη. Δημιουργούμε ένα σύστημα που αναζητά ενεργά τον πολίτη και τον βοηθά να προστατεύσει την υγεία του», υπογράμμισε ο υφυπουργός Υγείας.

Στο επίκεντρο και η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 100.000 έφηβοι έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις για τη διατροφή, περισσότερα από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρούτα έχουν διανεμηθεί σε σχολεία, ενώ πάνω από 2.000 οικογένειες έχουν λάβει δωρεάν εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική διάσταση της παρέμβασης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες προέρχονται από δήμους χαμηλού ή μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Στόχος είναι οι δράσεις πρόληψης και υγιεινής διατροφής να φτάνουν και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες.

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Η ελληνική εμπειρία στη συζήτηση για το ευρωπαϊκό σχέδιο Safe Hearts

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το EU Safe Hearts Plan, ο Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η πρόληψη δεν αρκεί να παραμένει σε επίπεδο πολιτικών εξαγγελιών, αλλά πρέπει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες για τους πολίτες, με αποτελέσματα που μπορούν να αξιολογηθούν.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την επέκταση επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στις προληπτικές υπηρεσίες υγείας.

Η ελληνική εμπειρία συνδυάζει τη μαζική συμμετοχή του πληθυσμού με την ενεργή αναζήτηση πολιτών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας χωρίς να το γνωρίζουν. Τα στοιχεία από τις εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις και τις περιπτώσεις που χρειάστηκαν περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση αποτυπώνουν τη συμβολή της οργανωμένης πρόληψης στον έγκαιρο εντοπισμό των καρδιαγγειακών νοσημάτων.