Προκλητικός Νταβούτογλου: Τουρκικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο Sumud, πλέει εντός της Γαλάζιας Πατρίδας - iefimerida.gr

Με φράσεις «Γαλάζιας Πατρίδας» και «Τουρκικής Λίμνης» ο Νταβούτογλου προκαλεί για ακόμα μία φορά, καλώντας το τουρκικό ναυτικό να συνοδεύσει τον στολίσκο Sumud στη Μεσόγειο.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου πρότεινε στρατιωτική συνοδεία για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που πλέει με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, επικαλούμενος επιθέσεις με drones νότια της Κρήτης.

Ζήτησε μάλιστα παρέμβαση σε κάθε επίθεση «απέναντι σε Ισραηλινούς» και κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο να επιβεβαιώσει την κυριαρχία στη «Γαλάζια Πατρίδα», καθώς «η Μεσόγειος κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη».

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης-Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε ''Γαλάζια Πατρίδα''. Ο τουρκικός στόλος πρέπει να συνοδεύει τον στολίσκο από την στιγμή που θα εισέλθει στη γραμμή αυτή και να τον προστατεύει απέναντι από κάθε είδους επίθεση. Αυτό αποτελεί τόσο ανθρωπιστικό καθήκον όσο και στρατηγική κίνηση που θα υποστηρίξει την αξίωσή μας για τη ''Γαλάζια Πατρίδα''. Εξάλλου, η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται στο στολίσκο είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο» τόνισε ο πρώην ΥΠΕΞ του Ερντογάν.

Η Ιταλία, μετά από καταγγελίες ακτιβιστών για επιθέσεις με drones, έστειλε τη φρεγάτα Fasan για προστασία Ιταλών πολιτών στον στόλο. Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας καταδίκασε τις επιθέσεις, που στόχο είχαν να «εξαντλήσουν ψυχολογικά» το πλήρωμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, «πολλαπλά drones» προκάλεσαν ζημιές σε 4-5 πλοία.

Ελληνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις (Frontex, Λιμενικό) έσπευσαν στο σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, δεν διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές.