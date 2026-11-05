Προκηρύσσονται 155 θέσεις ειδικευμένων γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία - iefimerida.gr

Δημοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η απόφαση για την «Έγκριση προκήρυξης ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ», με την οποία εγκρίνεται η πλήρωση 155 μόνιμων θέσεων ιατρών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων.

Η νέα αυτή απόφαση αφορά την ουσιαστική αναβάθμιση και τη σταθερή στελέχωση των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

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Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη συνεχή και μεθοδική προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για την ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθώς πρόκειται για την 5η κατά σειρά προκήρυξη που περιλαμβάνει θέσεις για την ΠΦΥ μέσα σε μόλις ένα έτος, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Νοέμβριο του 2026.

Από το σύνολο των 155 θέσεων, οι 143 αποτελούν επαναπροκήρυξη άγονων θέσεων από προηγούμενες διαδικασίες του 2026, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Υπουργείου να εξαντλεί ξανά και ξανά κάθε περιθώριο μέχρι την πλήρη κάλυψή τους. Παράλληλα, 12 θέσεις προέρχονται από το υπόλοιπο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) του 2026.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι 27 από τις επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν απομονωμένα και ακριτικά νησιά, τα οποία επωφελούνται από τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION» (Ίδρυμα Χατζηϊωάννου). Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη νησιωτική Ελλάδα, προβλέπεται η χορήγηση επιπλέον μηνιαίου επιμισθίου ύψους 1.500 ευρώ, για 12 μήνες το χρόνο, στο υγειονομικό προσωπικό που θα στελεχώσει τις συγκεκριμένες 27 δομές.

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Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας esydoctors (esydoctors.moh.gov.gr) από τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 έως τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Γεωργιάδης: Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με τη νέα προκήρυξη 155 μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ενισχύουμε τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη προτεραιότητά μας αποτελεί η στελέχωση των δομών υγείας στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε και τη σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Χατζηϊωάννου, χάρη στην οποία προβλέπεται πρόσθετη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ για τους γιατρούς που θα στελεχώσουν 27 δομές σε ακριτικά νησιά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες στην κάλυψη ορισμένων θέσεων και γι' αυτό επιμένουμε, επαναπροκηρύσσοντας τις άγονες θέσεις και παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το πού κατοικεί, να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Αγαπηδάκη: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλάζει με πράξεις, όχι με λόγια

Για την προκήρυξη πλήρωσης των 155 θέσεων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

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«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλάζει με πράξεις, όχι με λόγια. Από τον Νοέμβριο του 2025 έως σήμερα, προχωράμε στην 5η κατά σειρά προκήρυξη που περιλαμβάνει δομές της ΠΦΥ. Επαναπροκηρύσσουμε ξανά και ξανά κάθε άγονη θέση, εξαντλώντας κάθε περιθώριο μέχρι να πετύχουμε την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Με τις 155 νέες θέσεις δυναμώνουμε περαιτέρω τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τη σημαντική συνέργεια με το Ίδρυμα Χατζηϊωάννου για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των γιατρών μας στα ακριτικά νησιά. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις, δίνουμε βιώσιμες λύσεις στα χρόνια προβλήματα στελέχωσης, χτίζοντας ένα ισχυρό, προσβάσιμο και ποιοτικό ΕΣΥ για κάθε πολίτη. Συνεχίζουμε σταθερά, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.»