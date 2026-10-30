Νέα αναβολή στη δίκη του «Φραπέ», με προκάρδιο άλγος στο νοσοκομείο ο Γιώργος Ξυλούρης - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ή «Φραπές», υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Η αναβολή αποφασίστηκε λόγω ασθένειας του κατηγορουμένου, καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με καρδιακό άλγος και δεν μπόρεσε να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης δεν νοσηλεύεται αλλά πήγε στον «Ευαγγελισμό» με προκάρδιο άλγος.
Του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες ήταν «καθαρές», όπως έγινε και με την αξονική.
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