 Νέα αναβολή στη δίκη του «Φραπέ», με προκάρδιο άλγος στο νοσοκομείο ο Γιώργος Ξυλούρης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αναβολή στη δίκη του «Φραπέ», με προκάρδιο άλγος στο νοσοκομείο ο Γιώργος Ξυλούρης

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές»
Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» / Φωτογραφία: Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ή «Φραπές», υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η αναβολή αποφασίστηκε λόγω ασθένειας του κατηγορουμένου, καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με καρδιακό άλγος και δεν μπόρεσε να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ξυλούρης δεν νοσηλεύεται αλλά πήγε στον «Ευαγγελισμό» με προκάρδιο άλγος.

Του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες ήταν «καθαρές», όπως έγινε και με την αξονική.

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