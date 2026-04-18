Υπόθεση πρώην αστυνομικού της Βουλής: Προσπάθειες επανασύνδεσης με τα παιδιά από την μητέρα μετά την αθώωσή της - iefimerida.gr

Προσπάθειες επανασύνδεσης με τα παιδιά της κάνει από την πλευρά της η αστυνομικός, μετά την καταδίκη του συζύγου της -πρώην αστυνομικού της Βουλής- για τον βιασμό των παιδιών τους.

Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου η αστυνομικός, που αθωώθηκε για την υπόθεση βιασμού των παιδιών της, να αποκαταστήσει την επικοινωνία και την επαφή μαζί τους.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, επιδίωξη είναι να επανενωθεί και να συμβιώσει ξανά μαζί τους, καθώς σήμερα φιλοξενούνται σε δομές.

«Τα παιδιά της βρίσκονται σε δομές και θα κάνει ενέργειες έτσι ώστε να μπορεί να τα πλησιάσει αρχικά και στη συνέχεια θα κάνουμε διαδικασίες για να ζήσουν ξανά μαζί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

«Η εντολέας μου απαλλάχθηκε από το σύνολο όλων των κατηγοριών κατά πλειοψηφία 5-2. Η πρώτη της κουβέντα ήταν ότι υπάρχει Θεός και τώρα το πρώτο της μέλημα είναι να έρθει σε επικοινωνία αρχικά με τα παιδιά της», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου, δεν με ενοχλεί αν θα μπω φυλακή», έλεγε η αστυνομικός

Συμπλήρωσε ακόμη πως «Μου έλεγε συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που έχασα την επικοινωνία με τα παιδιά μου δεν με ενοχλεί καθόλου αν θα μπω στη φυλακή ή όχι».

«Το δικαστήριο την έκρινε αθώα καθότι η συγκεκριμένη δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να αποφύγει την κακοποίηση εκείνο το χρονικό διάστημα και αν έκανε κάποια ενέργεια το αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο. Κακοποιούνταν αυτή και τα παιδιά και αν αντιδρούσε οι συνέπειες και το αποτέλεσμα θα ήταν 2 και 3 και 4 και 10 φορές χειρότερο», υπογράμμισε ο συνήγορός της.

Τέσσερις φορές ισόβια για τον πρώην αστυνομικό

Χθες, το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην αστυνομικό της Βουλής σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη συν 80 έτη κάθειρξη και τρεις μήνες (εκτιτέα τα 25), ενώ επέβαλε και χρηματική ποινή 13.500 ευρώ. Η απόφαση δικαστών και ενόρκων ήταν ομόφωνη.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών, ο πρώην αστυνομικός της Βουλής βίαζε κατ' εξακολούθηση τα παιδιά του και τη μητέρα τους. Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Αθώα η μητέρα των παιδιών

Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 5-2 έκρινε αθώα τη μητέρα των παιδιών, «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». Η 35χρονη είχε κατηγορηθεί και αυτή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη και πάλι δημόσια» είπε μετά την απαγγελία της απόφασης η 35χρονη μητέρα, εμφανώς συγκινημένη, με τους συγγενείς της να ξεσπούν σε κλάματα.