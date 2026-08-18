 Παίρνει μορφή ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα ενώσει την Ελλάδα με την Αλβανία -Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα ενώσει την Ελλάδα με την Αλβανία -Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία [βίντεο]

Παίρνει μορφή ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα ενώσει την Ελλάδα με την Αλβανία.
Παίρνει μορφή ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα ενώσει την Ελλάδα με την Αλβανία.
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα εντυπωσιακά πλάνα από drone αποκαλύπτουν την πρόοδο των εργασιών στον οδικό άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά, με τη χάραξη του νέου αυτοκινητοδρόμου να είναι πλέον ξεκάθαρα ορατή από ψηλά.

Μπορεί μέχρι πριν από λίγους μήνες μεγάλο μέρος του νέου οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά να υπήρχε κυρίως στα σχέδια και στα εργοτάξια, ωστόσο οι τελευταίες εικόνες από την περιοχή αποκαλύπτουν πλέον τη μορφή που αρχίζει να παίρνει ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Δυτικής Ελλάδας.﻿

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