Προχωρά ο νέος μεγάλος αυτοκινητόδρομος της Δυτικής Ελλάδας -Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία - iefimerida.gr

Ένα νέο βίντεο αποτυπώνει την πρόοδο των εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Ελλάδας που αποτελεί τμήμα του «Μπλε Διαδρόμου», ενός οδικού άξονα που θα εκτείνεται από την Τεργέστη της Ιταλίας μέχρι την Καλαμάτα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμυράς βρέθηκε στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή οδικού άξονα Ιωαννίνων-Κακαβιάς, συνολικού μήκους 70 χιλιομέτρων, ο οποίος θα ενταχθεί στον Διευρωπαϊκό Διάδρομο Orient/East-Med, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε το παρακάτω βίντεο που αποτυπώνει την πρόοδο του έργου.

