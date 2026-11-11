 Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος της Μακεδονίας -Πότε ξεκινά η κατασκευή του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Προχωρά ο νέος αυτοκινητόδρομος της Μακεδονίας -Πότε ξεκινά η κατασκευή του

Αυτοκινητόδρομος
Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του δρόμου Δράμα-Αμφίπολη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Βόρειας Ελλάδας πλησιάζει ένα ακόμη βήμα προς την έναρξη της κατασκευής του, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να θέτει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η οδική εικόνα της Μακεδονίας αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς μια σειρά από μεγάλα έργα βρίσκονται είτε σε εξέλιξη είτε σε διαφορετικά στάδια προγραμματισμού και δημοπράτησης, με στόχο τη δημιουργία ταχύτερων και ασφαλέστερων συνδέσεων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της Βόρειας Ελλάδας.﻿

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