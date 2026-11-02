 Λαμία-Πάτρα σε 1,5 ώρα -Πότε θα παραδοθεί το έργο που αλλάζει τη Στερεά Ελλάδα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία-Πάτρα σε 1,5 ώρα -Πότε θα παραδοθεί το έργο που αλλάζει τη Στερεά Ελλάδα

Νέος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα
Νέος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα ακόμη σημαντικό οδικό έργο προχωρά στη χώρα μας, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις μετακινήσεις σε μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή της Ελλάδας.

Οι οδικές υποδομές βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της Πολιτείας το τελευταίο διάστημα, με έργα να προωθούνται σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας, έχοντας ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις μετακινήσεις και τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των περιοχών της χώρας.

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