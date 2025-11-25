Συζήτηση για το δημογραφικό, ομιλία για τον τουρισμό και συνάντηση με Τζιτζικώστα: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού - iefimerida.gr

Σε πάνελ συζήτησης για το δημογραφικό θα συμμετάσχει, την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ημερίδας «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.
Μητσοτάκης: Θα μιλήσει σε εκδήλωση για τον τουρισμό, θα συναντηθεί με τον Τζιτζικώστα
Στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Στις 16.00 ο ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
