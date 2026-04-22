Αλλάζει ο καιρός: Φθινοπωρινό διάλειμμα για δύο ημέρες -Η πρόγνωση Μαρουσάκη - iefimerida.gr

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς σε αρκετές περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες.



Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, έκανε λόγο για «φθινοπωρινό διάλειμμα» το οποίο ξεκινά από σήμερα.



Όπως είπε, από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. «Πρόκειται για μια διαταραχή η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τα Βαλκάνια προς τη χώρα μας. Δηλαδή, ψυχρότερες αέριες μάζες, ψυχρότερος αέρας θα αρχίσει να μετατοπίζεται πιο νότια για να βρεθεί πάνω από τη χώρα μας με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο καιρός να γίνεται πιο άστατος», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης και προχώρησε σε αναλυτική πρόγνωση του καιρού.

Μαρουσάκης: Από την Παρασκευή έρχεται η άνοιξη -Η περιοχή όπου ο καιρός θα παραμείνει άστατος

Ο καιρός αναμένεται να ομαλοποιηθεί, όπως είπε, την Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα παραμείνει άστατος και μέσα στο Σαββατοκύριακο.



Την Πέμπτη, το κύμα αστάθειας μετατοπίζεται πιο νότια, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.



«Δύο 24ωρα θα έχουμε αυτόν τον άστατο καιρό», είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. «Από Παρασκευή περιορίζεται η φθινοπωρινή παρένθεση στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας και επανέρχεται η άνοιξη στις υπόλοιπες περιοχές», πρόσθεσε.

Η πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Πέμπτη στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στην Ήπειρο, κυρίως στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο νότιο Ιόνιο και την Κρήτη.

Από το απόγευμα στα βόρεια και τα κεντρικά τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν, αλλά στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.