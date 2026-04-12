«Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή»: Η πρόγνωση καιρού από τον Γ. Τσατραφύλλια - iefimerida.gr

Επεισόδιο αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ενημερώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην καιρική του πρόγνωση ανήμερα του Πάσχα.



Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Alpha, η επιστροφή των εκδρομέων θα γίνει με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες.



Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, αναμένεται να αγγίξει στα δυτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση καιρού του Γιώργου Τσατραφύλλια

Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή!



Χρόνια πολλά , Χριστός Ανέστη!

👉Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

👉Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.

👉Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές.

👉Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα.

🎯Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη.

Προσοχή στο δρόμο!

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται έως νωρίς το απόγευμα, στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και με πιθανότητα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με την ΕΜΥ.



Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στις βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.