Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από δωρεές για παιδιά -Τι είπε στην απολογία του - iefimerida.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε 2,9 εκατ. ευρώ από δωρεές πολιτών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Ο Φιρινίδης απολογήθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

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Ο 37χρονος διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης για συμμορία.

Χθες, η σύντροφός του προφυλακίστηκε﻿, ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι η Βασιλική Μανησιώτη «άδειασε» τον σύντροφό της κατά την απολογία της, ισχυριζόμενη ότι εκείνος υπεξαίρεσε τα χρήματα λόγω του εθισμού του στον τζόγο.

Τι είπε ο Φιρινίδης στον ανακριτή

«Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. Δεν είναι αυτό το ποσό που παρουσιάζεται στη δικογραφία. Έχω πάρει 620.000-650.000 ευρώ σε διάστημα εξαετίας. Σε καθημερινή βάση μπορεί να έκανα και 30 πονταρίσματα (σ.σ.: στο στοίχημα)», φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, όπως μεταδίδει το voria.gr.

«Είμαι μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά. Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. Δεν αποδόθηκαν 620.000-650.000. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν "ψαρεύαμε" κόσμο», φέρεται να είπε ο Φιρινίδης.

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Σχετικά με τις κατηγορίες για στήσιμο αγώνων, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως δεν ισχύει τίποτα από αυτά. «Ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες», είπε.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Κώστα Τσάκο, ο 37χρονος έχει μετανιώσει για τις πράξεις του και ζητά συγγνώμη, ενώ παράλληλα δέχεται απειλές και κατάρες από μέρος της κοινής γνώμης. «Είναι συντετριμμένος και απόλυτα μετανιωμένος και δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση», είπε συγκεκριμένα ο κ. Τσάκος.

«Ζητάει συγγνώμη από τους εμπλεκόμενους και από την κοινωνία γενικότερα», συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Όσα έχουν δει το φως τη δημοσιότητας σχετικά με πολυτελή ζωή ή περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικά στοιχεία που μπορεί υπάρχουν που σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μετρητά, δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτό δεν ισχύει και θα αποδειχθεί».

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία -Βρέθηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των έξι κατηγορουμένων.

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Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται είναι και ακίνητα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, από τις έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής σε λογαριασμούς pay pal, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά, να διεκδικήσουν την επιστροφή των δωρεών τους.

