Προφυλακίστηκε ο εμπρηστής της Σίνδου που έβαλε έξι φωτιές σε τρεις μέρες -Ήμουν πιεσμένος, έκανα βλακεία, είπε στον ανακριτή - iefimerida.gr

Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 56χρονος εμπρηστής της Σίνδου, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έβαλε έξι φωτιές, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο άνδρας παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές, γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του.

Σίνδος: «Είχα πιει δυο ποτήρια κρασί» παραδέχθηκε για τον έναν εμπρησμό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον ανακριτή επανέλαβε ότι από «βλακεία» έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, παραδέχθηκε ότι σε έναν από τους εμπρησμούς «είχε πιει δυο ποτήρια κρασί» και δεν είχε συναίσθηση.



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Ερωτηθείς αν από την πίεση της δουλειάς και βλακεία έβαλε έξι φωτιές, ο 56χρονος δεν απάντησε, απλά κούνησε το κεφάλι του.

Ο άνδρας μέσα σε διάστημα τριών ημερών φέρεται να προκάλεσε συνολικά έξι εστίες φωτιάς, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του από σημείο σε σημείο.

Σε βίντεο, που δημοσιεύει το Rthess, ο 59χρονος φαίνεται να σταματά το όχημά του και να βάζει φωτιά σε χόρτα. Λίγο μετά, επιβιβάζεται στο όχημα και εξαφανίζεται από το σημείο.