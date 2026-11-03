Προφυλακίστηκε η Μανησιώτη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» -Τα έριξε όλα στον σύντροφό της: «Τζογάρει, μένουμε σε 68 τ.μ., όχι στη χλιδή» - iefimerida.gr

Προφυλακίστηκε η Βασιλική Μανησιώτη μετά την απολογία της για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»﻿.

Σύμφωνα με το voria, ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου, οι οποίοι επίσης απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

«Δεν είχαμε πολυτελή ζωή -Ζούμε στην Τούμπα σε σπίτι 68 τετραγωνικών με ενοίκιο» φέρεται να είπε η Βασιλική Μανησιώτη

Κατά την απολογία της επέρριψε ευθύνες στον σύντροφό της Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τον οποίο περιέγραψε ως εθισμένο στον τζόγο. Παράλληλα, αμφισβήτησε το ύψος, εκτιμώντας πως τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν κυμαίνονται μεταξύ 800.000 και 900.000 ευρώ.



«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου, που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε στην Τούμπα σε σπίτι 68 τετραγωνικών, με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν» φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογία της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.