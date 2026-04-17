Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς - iefimerida.gr

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μαραθώνια δικαστική διαδικασία που προηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, όπου οι τρεις κατηγορούμενοι έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, παρουσία των συνηγόρων τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Δικηγόρος 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα: Κανείς δεν εγκατέλειψε την άτυχη κοπέλα

Ο δικηγόρος του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, Χρήστος Τσόλκας, δήλωσε αμέσως μετά την γνωστοποίηση της απόφασης:

«Κανείς δεν εγκατέλειψε την άτυχη κοπέλα . Από το σύνολο της δικογραφίας προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι παρέμειναν δίπλα της μέχρι τη στιγμή που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Αυτό το επιβεβαιώνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς αμφιβολία. Από κει και πέρα με τα νέα στοιχεία που έχουμε ζητήσει να μπουν μέσα στη δικογραφία, σε μια μεταγενέστερη φάση θα έχουμε μια καλύτερη τύχη».



Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου περίμενε έξω από τα δικαστήρια για την απόφαση

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, περιμένοντας την απόφαση για την τύχη των τριών κατηγορουμένων.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το iefimerida φαίνεται ο συγκεντρωμένος κόσμος, που είναι χωρισμένος σε φίλους της Μυρτώς και φίλους των τριών κατηγορουμένων.

«Νόμιζα ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση, έχω δαγκωματιές» είπε στην απολογία του ο πρώην αρσιβαρίστας

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 26χρονος υποστήριξε ότι στην αρχή νόμιζε ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είπε ότι φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση.

Στη συνέχεια, είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος είπε ότι κατέβασε τη Μυρτώ, την άφησε σε τοιχάκι και τη σκέπασε με παλτό που κρατούσε ο 22χρονος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος και ο 22χρονος την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

«Δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι έγινε», υποστήριξε ο 23χρονος



«Δεν έχω καμία ευθύνη για ό,τι έγινε. Εγώ πήγα να περάσω καλά», φέρεται να είπε ο 23χρονος κατά την προφορική εξέτασή του από τους αστυνομικούς.

Όπως υποστήριξε: «Κάποια στιγμή, έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι τη βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια».

Βάσει των αστυνομικών ερευνών, ο 23χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που βοήθησε τη 19χρονη να βρει κοκαΐνη, αλλά και εκείνος που καθυστέρησε να ενημερώσει το ΕΚΑΒ. Ο 23χρονος καθάρισε το δωμάτιο, έκρυψε το κινητό, αλλά και προσπάθησε να διαφύγει από το νησί.