Ρόδος: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι για εκβίαση επιχειρηματία -Η καταγγελία και οι συλλήψεις με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου δύο αλλοδαποί, ηλικίας 56 και 37 ετών, που κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τη rodiaki, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αστική διαφορά από προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους.

Το χρονικό της υπόθεσης και η σύλληψη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Η υπόθεση αφορά την εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού σε τουριστικό κατάλυμα ιδιοκτησίας του 56χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατηγορούμενοι απαιτούσαν από τον επιχειρηματία την επιστροφή 23.700 ευρώ, με απειλές κατά της ζωής του.

Έπειτα από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση.

Ο 37χρονος συνελήφθη κατά την παραλαβή 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν επίσης ένα αυτοκίνητο, δύο κινητά τηλέφωνα και ένα ξύλινο ρόπαλο.