Προφυλακίστηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση «Χωριάτικο» -Με «βραχιολάκι» ο φερόμενος ως «αρχιλογιστής» - iefimerida.gr

Ακόμα δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο» κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατούμενων στους εννέα.
Πρόκειται για 53χρονο επιχειρηματία από τη Ρόδο, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται ως βασικό μέλος του κυκλώματος και ακόμη ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί.
Σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» ο φερόμενος ως «αρχιλογιστής»
Ανακρίτρια και εισαγγελέας έθεσαν σε κατ´οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τον φερόμενο ως τον «αρχιλογιστή» του κυκλώματος, ο οποίος είναι προχωρημένης ηλικίας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
Οι απολογίες των συνολικά 59 συλληφθέντων συνεχίζονται με τους τελευταίους 15 να αναμένουν έξω από τα ανακριτικά γραφεία.
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