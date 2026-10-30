Προφυλακίστηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση «Χωριάτικο» -Με «βραχιολάκι» ο φερόμενος ως «αρχιλογιστής» - iefimerida.gr

Ακόμα δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Χωριάτικο» κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατούμενων στους εννέα.

Πρόκειται για 53χρονο επιχειρηματία από τη Ρόδο, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται ως βασικό μέλος του κυκλώματος και ακόμη ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί.

Σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» ο φερόμενος ως «αρχιλογιστής»

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έθεσαν σε κατ´οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τον φερόμενο ως τον «αρχιλογιστή» του κυκλώματος, ο οποίος είναι προχωρημένης ηλικίας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Οι απολογίες των συνολικά 59 συλληφθέντων συνεχίζονται με τους τελευταίους 15 να αναμένουν έξω από τα ανακριτικά γραφεία.