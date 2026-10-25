Προφυλακίζονται ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο 49χρονος συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης, για τα στημένα στο μπάσκετ - iefimerida.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον 9ο τακτικό ανακριτή ο Βαγγέλης Λιόλιος. Στη φυλακή οδηγείται και ο συνεργάτης του Γιώργος Μαυραγάνης.

Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δεν έπεισε με τις εξηγήσεις του τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Παρότι αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με δωροδοκίες διαιτητών και ότι συμμετείχε σε στήσιμο αγώνων μπάσκετ την τελευταία οκταετία, τα στοιχεία της δικογραφίας βάρυναν περισσότερο στην κρίση των δικαστών και έτσι διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος

Ο κ.Λιόλιος απέδωσε σε σκευωρία προκειμένου να απομακρυνθεί από την προεδρία της ΕΟΚ την εμπλοκή του στο Basket Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του που διήρκεσε τρεισήμισι ώρες φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να επικαλέστηκε τα οικονομικά του στοιχεία και να προσκόμισε έγγραφα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί την τελευταία δεκαετία, χωρίς να του έχει γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο πιο πρόσφατος φορολογικός έλεγχος έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020, πριν αναλάβει καθήκοντα προέδρου της ΕΟΚ.

Κατά τον έλεγχο αυτό, πέρασαν από «κόσκινο» όλα τα οικονομικά στοιχεία (ατομική περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα και η επιχείρησή του).

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχθηκαν και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φυλακή και ο 49χρονος συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει και ο 49χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης που φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να συνεργαζόταν στενά με τον Β.Λιόλιο. Και αυτός είχε παραδώσει υπόμνημα και κατά τη σύντομη απολογία του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Αύριο θα απολογηθούν οι τελευταίοι συλληφθέντες για το BasketGate. Πρόκειται για τη γυναίκα εν ενεργεία διαιτητή και δύο πρώην διαιτητές.

Δικηγόρος Βαγγέλη Λιόλιου: Ήταν, είναι και θα αποδειχθεί αθώος

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, αμφισβήτησε την αιτιολογία της απόφασης του ανακριτή, τονίζοντας πως «η αλήθεια είναι μία και δε φοβάται τίποτα».



Μιλώντας στις κάμερες, μετά την προφυλάκιση του πελάτη του, δήλωσε:«Μετά από πάνω από δώδεκα ώρες διαδικασία αποφασίστηκε η συνέχιση της προσωρινής κράτησης του Ευάγγελου Λιόλιου, του πρώην από σήμερα προέδρου της ΕΟΚ. Και έχω να πούμε το εξής: Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι μία και δε φοβάται τίποτα απολύτως. Ο Ευάγγελος Λιόλιος ήταν αθώος, είναι αθώος και θα αποδειχθεί αθώος. Η αιτιολογία δε της του εντάλματος που εκδόθηκε για την προσωρινή κράτηση είναι χαμηλή, χαμηλού, χαμηλών πτήσεων. Είναι δυσανάλογα ρηχό σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης και ελλιποβαρές νομικά. Δηλαδή λυπάμαι που το λέω σήμερα η δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε, αλλά δε φοβόμαστε. Τέτοιοι πρώτοι γύροι κερδίζονται πολύ από αυτούς που κατασκευάζουν την πραγματικότητα. Άλλος χαίρεται τελευταίος και αυτό θα το δείτε. […] Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε τρωθεί στο ελάχιστο. Η αλήθεια υπέφερε σήμερα και υπέφερε από την πολύωρη αναμονή για να έχουμε μια αιτιολογία για την οποία νομικά δεν πρέπει να είμαστε καθόλου υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα απαντήσουμε προσωρινά σε ερωτήσεις. Σας σεβόμαστε και εσάς για την υπομονή σας και παρακαλούμε και εμάς. Ευχαριστώ».



