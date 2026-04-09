Προφήτης Ηλίας: Ο μοναστικός θησαυρός των Σερρών - iefimerida.gr

Στο Άγιο Πνεύμα Σερρών σε ένα μικρό λόφο στέκει ένα Μοναστήρι που το 1990 ξεκίνησε να το χτίζει μια γερόντισσα σε αναπηρικό αμαξίδιο με την ολιγάριθμη συνοδεία της κι ένας Αγιορείτης πνευματικός.

Μια γερόντισσα που δεν είναι άλλη από την Καίτη Χρυσολωρά που, τη δεκαετία του ’60, ο Μίμης Πλέσσας της είχε εμπιστευθεί τα τραγούδια του! Χρόνια μετά αποσύρθηκε από τη δισκογραφία για να φτιάξει κοντά στο χωριό Άγιο Πνεύμα Σερρών μια μοναστική κυψέλη!

Οι μοναχές -που ζουν σαν μια μεγάλη οικογένεια- υποδέχθηκαν με νηστίσιμα φιλέματα τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον προσκάλεσαν να ζήσει μαζί τους τις προετοιμασίες τους για την Ανάσταση.

Λαμπάδες ζωγραφισμένες με ευλάβεια, άσπρες κουρτίνες κεντημένες στο χέρι και χιλιάδες αυγά -από το κοτέτσι της Μονής- που βάφονται για να προσφερθούν στους προσκυνητές.

Η Μονή διαθέτει μελισσόκηπο, αγιογραφείο, ξυλουργείο, ραφείο, βιβλιοθήκη, καθότι -όπως λένε οι μοναχές- η γερόντισσά τους ήθελε, όλες, να ασχολούνται με παστρικές δουλειές, δηλαδή με χειρωνακτικά διακονήματα και εργόχειρα, ώστε να νιώθουν χρήσιμες στο κοινόβιο και στους επισκέπτες.

Καταθέσεις ψυχής από τις μοναχές του Προφήτη Ηλία

«Ο μοναχισμός είναι κι αυτός ένα Μυστήριο όπως ο γάμος. Και δεν μπορεί κανείς, σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει, να το εξηγήσει με λόγια».

Αδελφή Ευφημία

«Για ένα διάστημα ήμουν και δόκιμη μοναχή και φοιτήτρια. Στο πανεπιστήμιο με αντιμετώπιζαν περίεργα, γιατί το παρουσιαστικό μου ήταν διαφορετικό από μιας κοσμικής κοπέλας».

Αδελφή Συγκλητική

«Στο μοναστήρι ήρθα μωρό. Εδώ βαπτίστηκα και μόλις ενηλικιώθηκα αποφάσισα να ζήσω εδώ».

Αδελφή Χριστονύμφη

«Μια κυψέλη είναι και το μοναστήρι. Εμείς την ηγουμένη μας, οι μέλισσες τη βασίλισσά τους».

Αδελφή Μαρκέλλα﻿

