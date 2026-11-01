Προειδοποίηση Κολυδά για τη νέα κακοκαιρία: «Προσοχή στην Αττική τις απογευματινές ώρες» -Νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - iefimerida.gr

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αττική για σήμερα το απόγευμα (1/11) λόγω βροχών και καταιγίδων, ενώ, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί την Τρίτη και την Τετάρτη.

Με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεκινά ο Νοέμβριος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία, διάρκειας 48 ωρών, παρουσιάζει μέχρι στιγμής σχετικά ήπια χαρακτηριστικά, με αυξημένη συννεφιά και βροχοπτώσεις, την ώρα που η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε χθες, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή (1/11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, έως αργά τη νύχτα. Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026)

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

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γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα (2/11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Στα Δωδεκάνησα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως οργανωμένη κακοκαιρία.

Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό θα πλησιάσει την περιοχή μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα. Για σήμερα, Κυριακή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στα προγνωστικά στοιχεία, καθώς δείχνουν την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι είναι αρκετά πιθανό, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία να λάβει τελικά και επίσημη ονομασία.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Καλημέρα σας και καλό μήνα!

-Η κατάσταση του καιρού μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

-Μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα. Από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη. Σήμερα ας προσέξουμε και την Αττική τις απογευματινές ώρες.

-Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα.