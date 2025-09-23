Τέμπη: Αιτήματα για εξέταση των οστών θυμάτων για ξυλόλιο έχουν ήδη απορριφθεί, απαντά η πρόεδρος του Α. Πάγου - iefimerida.gr

Νέα απάντηση στις επικρίσεις που δέχονται οι δικαστικοί λειτουργοί για την υπόθεση των Τεμπών έδωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου.

Μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας», η Αναστασία Παπαδοπούλου σημείωσε πως το αίτημα για εκταφή ζητείται στο πλαίσιο της ανάκρισης, η οποία όμως έχει κλείσει.



«Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στην Εισαγγελία για τις ημέρες που προβλέπεται για να υποβάλουν αιτήματα οι συγγενείς και στη συνέχεια θα πάει στην Πρόεδρο Εφετών για να πάρει απόφαση για το εάν θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο ή εάν θα διατάξει κάποιες περαιτέρω πράξεις, αν θα ανοίξει ξανά η ανάκριση κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, από τα αιτήματα των συγγενών και του κ. Ρούτσι που κάνει την απεργία πείνας, το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλια, για διάφορες άλλες ουσίες. Τα αιτήματα έχουν υποβληθεί από άλλους και έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου. Εφόσον τα αιτήματα έχουν ήδη απαντηθεί, δεν μπορούν να απαντηθούν ξανά, ακόμα και αν προέρχονται από κάποιον άλλον.

Αυτό που ζητούν, η εκταφή, είναι μία ανακριτική πράξη και θα πρέπει να το διατάξει η πρόεδρος Εφετών, να ξανανοίξει η ανάκριση», σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.



Παράλληλα, η κυρία Παπαδοπούλου άσκησε κριτική σε δικηγόρους που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, και σε υψηλούς τόνους σημείωσε:

«Δεν ξέρω αν οι δικηγόροι έχουν ενημερώσει καθόλου τους συγγενείς των θυμάτων. Κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στην παρούσα φάση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο ακροατήριο, εκεί μπορούν να τεθούν και νέα αιτήματα. Επομένως, μέλημα όλων είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Τι θέλουμε, να μην ξεκινήσει η δίκη; Έχω αμέριστη συμπαράσταση στον πόνο των συγγενών. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτήν την κατάσταση.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε αυτήν τη χώρα. Αυτή η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, είχε το Μάτι, τη Μάνδρα, ποτέ δεν είχαν γίνει τέτοιες εκδηλώσεις από κάποιους που να εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Όλοι αυτοί που είναι πέριξ των συγγενών και εκμεταλλεύονται τον πόνο τους δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη, δεν θέλουν τη δίκη. Αυτό πλέον είναι πεποίθηση. Ο ανακριτής έχει κλείσει την ανάκριση, δεν μπορούμε να στερούμε το δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Είναι μονόδρομος η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Ο μόνος δρόμος για απονομή δικαιοσύνης είναι η έναρξη της δίκης και διαβεβαιώνω τους συγγενείς ότι δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα».

Τζαβέλλας: Δεν γίνεται να ζητούν πράγματα εκτός νόμου

Για το θέμα τοποθετήθηκε εκ νέου και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

«Δεν δικαιούμαι να γνωρίζω με ποιο σκεπτικό απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την εκταφή. Νομικοί επιχειρούν να μου επιβάλουν την υποχρέωση να δώσω παραγγελία, εντολή να ανοίξει η ανάκριση και να εξετάσει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εκφράζω κι εγώ την αγανάκτησή μου, δεν γίνεται να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου», σημείωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας τόνισε πως «η δικογραφία βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο που δεν μπορεί να το κρίνει άλλος πλην της αρμόδιας προέδρου εφετών», και σημείωσε πως η συνδιαλλαγή του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας είναι παρεξηγήσιμη από την πλευρά των κατηγορουμένων και μπορεί να θεμελιώσει λόγο εξαίρεσης.