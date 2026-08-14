Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής για φωτιές: Μέσα στην καταστροφή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή -Ένα μεγάλο ευχαριστώ - iefimerida.gr

Τη σημασία του γεγονότος ότι μέσα σε όλη την καταστροφή που σημειώθηκε από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Παναγιώτης Τσιαλούκης.

Ο ίδιος ευχαριστεί τους πυροσβέστες, τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, τους διασώστες, τους υγειονομικούς, την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τον Δήμο Κασσάνδρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δασική Υπηρεσία, τους εθελοντές και όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που βρέθηκαν εκεί όταν χρειάστηκε.

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Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής, βρίσκονται σε συνεννόηση για να εξυπηρετηθούν άνθρωποι που επλήγησαν από τη φωτιά ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τα απαραίτητα φάρμακά τους ή με τη συνέχιση της θεραπείας τους.

«Μετά από μία δύσκολη νύχτα, ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Σήμερα το πρωί η Κασσάνδρα ξημέρωσε διαφορετική. Η εικόνα από τη φωτιά είναι πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως παραμένουν διάσπαρτες εστίες και εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, μετά από μια ολόκληρη νύχτα μάχης. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο: Σήμερα το πρωί μπορούμε να πούμε ότι, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσιαλούκης.

Ο ίδιος επισημαίνει: «Χθες είδαμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια και τα καταλύματά τους. Οικογένειες να απομακρύνονται ακόμη και από τη θάλασσα. Ανθρώπους να κοιτούν πίσω χωρίς να ξέρουν τι θα βρουν όταν επιστρέψουν. Είδαμε όμως και κάτι ακόμη. Είδαμε τι μπορεί να συμβεί όταν, σε μια δύσκολη στιγμή, ο καθένας αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για τον άνθρωπο δίπλα του. Γι’ αυτό σήμερα θέλω, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, αλλά κυρίως ως άνθρωπος αυτού του τόπου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

«Η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά»

Αναλυτικά ευχαριστεί «τους πυροσβέστες που μπήκαν μπροστά στη φωτιά και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα», «τα πεζοπόρα τμήματα και τα πληρώματα των εναέριων μέσων», «τους πυροσβέστες από τη Μολδαβία που ήρθαν να βοηθήσουν έναν τόπο που δεν είναι δικός τους σαν να ήταν», «τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, τους διασώστες και στους υγειονομικούς που ήταν σε ετοιμότητα για όποιον τους χρειαζόταν», «την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τον Δήμο Κασσάνδρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δασική Υπηρεσία και όλους τους ανθρώπους και τους φορείς που βρέθηκαν εκεί όταν χρειάστηκε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στέκεται, άλλωστε, ιδιαίτερα στους εθελοντές και στους απλούς πολίτες για τους οποίους αναφέρει ότι πρόκειται για ανθρώπους «που δεν περίμεναν να τους ζητήσει κάποιος να βοηθήσουν», «που βρέθηκαν δίπλα στους πυροσβέστες».

Παράλληλα, ευχαριστεί «τους αλιείς και τους ιδιώτες που έβαλαν τα σκάφη τους στη διάθεση της επιχείρησης για να μεταφερθούν άνθρωποι σε ασφαλές σημείο» και «όσους άνοιξαν ένα σπίτι, πρόσφεραν νερό, ένα χέρι βοήθειας ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φοβόταν».

«Αυτές είναι οι εικόνες που θέλω να κρατήσω από τη χθεσινή ημέρα. Γιατί η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά μας θύμισε και πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», τονίζει και συμπληρώνει ότι από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, «η φροντίδα δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες».

«Ας θυμόμαστε τους ανθρώπους που στάθηκαν απέναντι στη φωτιά»

«Χθες υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Kostas Kassandros. Συμφωνήσαμε ότι, εφόσον κάποιος από τους ανθρώπους που επλήγησαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα απαραίτητα φάρμακά του ή με τη συνέχιση της θεραπείας του, ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής θα είμαστε σε άμεση συνεννόηση, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση», προσθέτει.

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Υπογραμμίζει, τέλος, ότι «κανένας άνθρωπος που πέρασε αυτή τη δοκιμασία δεν πρέπει να βρεθεί μόνος του απέναντι και σε ένα πρόβλημα υγείας» και επισημαίνει:

«Σήμερα μπορούμε να ανασάνουμε λίγο περισσότερο. Δεν μπορούμε ακόμη να εφησυχάσουμε. Η Χαλκιδική παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οι άνεμοι απαιτούν προσοχή και οι άνθρωποι που επιχειρούν στο πεδίο συνεχίζουν τη δουλειά τους. Ας τους βοηθήσουμε κι εμείς με τη δική μας υπευθυνότητα. Και όταν όλα αυτά περάσουν, ας μη θυμόμαστε μόνο τις εικόνες της φωτιάς. Ας θυμόμαστε και τους ανθρώπους που στάθηκαν απέναντί της. Και κυρίως, τους ανθρώπους που στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον».

ΑΠΕ-ΜΠΕ