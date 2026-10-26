 Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος της Αμφιθέας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος της Αμφιθέας

Κίνηση
Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, εξαιτίας της βροχής.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Π. Φαλήρου. Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η κίνηση στους δρόμους

Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετά σημεία της Αττικής με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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