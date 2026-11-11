Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε Αιτωλοακαρνανία-Ναυπακτία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες και κατολισθήσεις, καταγράφονται από την κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και της Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με το thebest.gr σπίτια πλημμύρισαν ενώ βράχοι έπεσαν προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, τόσο στην Ολυμπία Οδό όσο και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Αθηνών.

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Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την παραλιακή ζώνη σε Αίγιο, Καμάρες, Λόγγο, όπου καταγράφονται πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων από σπίτια.

﻿﻿Φωτογραφία aigialeia24.gr

Τα προβλήματα άρχισαν να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζονται το πρωί της Τετάρτης (11/11), με την ένταση των φαινομένων να δημιουργεί δυσκολίες στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί.

﻿﻿Φωτογραφία aigialeia24.gr

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Κλήσεις στην πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων σε Αίγιο, Καμάρες και Λόγγο

Η Πυροσβεστική δέχεται πολλές κλήσεις για την απομάκρυνση υδάτων από κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας.

Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφονται στο Αίγιο, στις Καμάρες και στον Λόγγο καθώς η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

﻿﻿Φωτογραφία aigialeia24.gr

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό - Προβλήματα στη σήραγγα της Παναγοπούλας

Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, καθώς από τα ξημερώματα της Τετάρτης έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της Ολυμπίας Οδού, στην περιοχή της Παναγοπούλας.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν λάσπες και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα, στο ύψος της σήραγγας της Παναγοπούλας.

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﻿﻿Φωτογραφία aigialeia24.gr

Για λόγους ασφαλείας, η Ολυμπία Οδός προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Αθηνών, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.

Ήδη καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία διοχετεύεται στο παλαιό οδικό δίκτυο.

﻿﻿Φωτογραφία aigialeia24.gr

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Κατολισθήσεις και στην παλαιά εθνική οδό

Σύμφωνα με το thebest.gr tην κατάσταση επιδεινώνουν τα προβλήματα που καταγράφονται και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης».

Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα, με τη μεταφορά χωμάτων και φερτών υλικών να δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Προβλήματα και στην Αιγιάλεια

Η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, με τις πλημμύρες σε κατοικίες και τις δυσκολίες στις οδικές μετακινήσεις να αποτελούν τα σημαντικότερα ζητήματα.

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή της Παναγοπούλας, του Δρεπάνου και των Σελιανιτίκων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να υπολογίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Λάσπες και πέτρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Λαμπιρίου Αχαΐας

Με φερτά υλικά γέμισε η παλαιά εθνική οδός στο ύψος του Λαμπιρίου Αχαΐας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επί ώρες έπεφταν στην ευρύτερη περιοχή.

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Πέτρες και χώματα έκλεισαν τμήμα του δρόμου και συνεργεία δούλευαν συνεχώς για να ασφαλιστεί ο δρόμος και να μην κινδυνεύσουν οδηγοί. Τα φερτά υλικά απομακρύνθηκαν στην άκρη του δρομου και η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Κατολισθήσεις στη ορεινή Ναυπακτία

Προβλήματα σε διάφορα σημεία της Ναυπακτίας έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών, με μικρές κατολισθήσεις, αυξημένη στάθμη των ποταμών και κλειστές διαβάσεις σε Εύηνο, Καρελέικα και Παλαιοχωράκι.

tempo24.news

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Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη έχουν σημειωθεί μετακινήσεις φερτών υλικών, ενώ ο ποταμός Μόρνος έχει κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού.

Παράλληλα, μικρές κατολισθήσεις καταγράφονται στην ορεινή Ναυπακτία, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης.

Αίγιο: Κατέρρευσε τοίχος στην πλατεία Δεξαμενής

Η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει τμήμα τοίχου, αποτελούμενου από χώμα και μπετόν, το οποίο κατέρρευσε και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα.