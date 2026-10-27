Πλημμύρισαν τα υπόγεια στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ενημέρωση ζητά ο Δούκας - iefimerida.gr

Ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχετικά με το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών που πλημμύρισε προ εβδομάδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κτίριο του ΥΠΕΞ εκκενώθηκε προ εβδομάδων λόγω πλημμύρας στα υπόγεια που κάποιες πηγές αποδίδουν σε πρόβλημα λόγω εργασιών της γραμμής 4 του Μετρό στο Κολωνάκι.

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Πηγές της Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποποιούνται κάθε ευθύνης για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση.

Στην επιστολή του, ο κ. Δούκας εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα στην Κυψέλη και ζητά ενημέρωση από την εταιρεία.

Η επιστολή του Χάρη Δούκα:

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2026

Αρ.Πρωτ.: 278035

Προς Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο

Πρόεδρο ΔΣ

Ελληνικό Μετρό Α.Ε

Κύριε Πρόεδρε,

Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτίριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.