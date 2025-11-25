Προ των πυλών η κακοκαιρία Adel: Θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις, οι περιοχές που θα πληγούν - iefimerida.gr

Νέα επιδείνωση του καιρού είναι προ των πυλών για τη δυτική Ελλάδα, με τις ήδη πληγείσες περιοχές να τίθενται εκ νέου σε συναγερμό.

Η κακοκαιρία, με την ονομασία Adel, αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας ότι η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες. «Το κρίσιμο 48ωρο για τις πληγείσες περιοχές είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή», αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας την ανάγκη παρακολούθησης των ενημερώσεων και τήρησης των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

Η Adel χαρακτηρίζεται από ισχυρά φαινόμενα, με υψηλά αθροιστικά ύψη βροχής που θα πλήξουν τη δυτική Ελλάδα, ενώ εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σημειώνεται ότι το σύστημα ονοματοδοσίας της Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έχει στόχο τη βελτιωμένη ενημέρωση και έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Αναλυτικά, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού:

«Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25/11 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26/11 σε όλη τη δυτική χώρα, στη βόρεια Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο.



Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29/11 και στα ανατολικά την Κυριακή 30/11.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα (25/11), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), στην Ήπειρο, στη δυτική και στην κεντρική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (28/11) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κολυδάς: Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η νέα επιδείνωση του καιρού, με την κακοκαιρία ονόματι #ADEL, αναμένεται να φέρει τα υψηλότερα ύψη βροχής τις επόμενες 48 ώρες, πλήττοντας κυρίως τη ΒΔ Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία θα έχει έντονο χαρακτήρα και θα απαιτεί αυξημένη προσοχή. Η ονομασία Adel προέρχεται από κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και πρόληψη.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL

Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων -σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ- με την ονομασία #ADEL.



Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε λίγο θα εκδοθεί το νέο έκτακτο δελτίο.



Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το «Adel» υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ - και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών. Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων.



Ακολουθεί ο αθροιστικός υετός για το επόμενο τετραήμερο, ο οποίος μας δίνει μια γενική εικόνα για το ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Στα δελτία της #ΕΜΥ θα δούμε ακριβέστερες πληροφορίες και θα εξεταστεί η τοπικότητα και οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου.