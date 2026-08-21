PRINCIPOTE MYKONOS: Δεν έχουμε καμία σχέση με κατάστημα στην Αλβανία, έχουμε κινηθεί νομικά - iefimerida.gr

Ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με κατάστημα στην Αλβανία εξέδωσε το PRINCIPOTE MYKONOS.

Η ανακοίνωση στρέφεται εναντίον καταστήματος στο Εξαμίλι που «χρησιμοποιεί παρανόμως τον τίτλο της επιχείρησής μας» και στο οποίο σημειώθηκε πρόσφατα το αιματηρό περιστατικό με έναν νεκρό Πορτογάλο τουρίστα.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην αλβανική πόλη Εξαμίλι και σε κατάστημα που χρησιμοποιεί παρανόμως τον τίτλο της επιχείρησής μας, διευκρινίζουμε προς αποφυγή σύγχυσης ότι το PRINCIPOTE MYKONOS ουδεμία απολύτως επιχειρηματική ή άλλη σχέση έχει με το ανωτέρω αλβανικό κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιεί παρανόμως τον τίτλο μας και εναντίον του οποίου έχουμε προβεί σε νομικές ενέργειες, προκειμένου να παύσει να ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας, για να καρπωθεί παρανόμως τη διεθνή φήμη που έχει αποκτήσει το PRINCIPOTE MYKONOS μέσα από την πολυετή παροχή υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσιών».