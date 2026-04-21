Ο πρίγκιπας Αλβέρτος στα εγκαίνια του προξενείου του Μονακό στο Κεφαλάρι -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος στα εγκαίνια του προξενείου του Μονακό στο Κεφαλάρι -Δείτε φωτογραφίες

Ο πρίγκηπας Αλβέρτος με τον Βασίλη Αποστολόπουλο και τη Μίνα Βαλυράκη
Αθανασία Αγγελοπούλου

Πολυτελή αυτοκίνητα και συνοδείες υψηλών προσώπων είχαν κατακλύσει από
νωρίς το απόγευμα την πλατεία Κεφαλαρίου στη Κηφισιά, καθώς έφταναν οι προσκεκλημένοι για την τελετή εγκαινίων του Προξενικού Γραφείου του Μονακό στην Ελλάδα.

  • Τον Πρίγκιπα Αλβέρτο υποδέχτηκε ο ο Πρόξενος του Πριγκιπάτου στη χώρα μας, Βασίλης Αποστολόπουλος. Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργοί, βουλευτές, επιχειρηματίες και πρέσβεις, παραβρέθηκαν στα εγκαίνια.
  • Ο Κωστής Χατζηδάκης απευθύνθηκε στους καλεσμένους στα Γαλλικά, ενώ ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ευχαρίστησε τον κ. Αποστολόπουλο, μίλησε Ελληνικά και αντάλλαξε δώρα, λαμβάνοντας πίνακα της Μίνας Βαλυράκη.
  • Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ έφτασε στην Ελλάδα την Τρίτη, χωρίς τη σύζυγό του, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει συμμετοχή στο φόρουμ των Δελφών πριν την αναχώρησή του.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος και ο Πρόξενος του Πριγκιπάτου στη χώρα μας Βασίλης Αποστολόπουλος, μπήκαν μαζί στην αίθουσα όπου βρίσκονταν ήδη εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας , ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων ο Άδωνις Γεωργιάδης , ο Θάνος Πλεύρης, ο Χάρης Θεοχάρης και ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως επίσης η Μαρία Δαμανάκη και ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Εκεί ήταν όμως και η επιχειρηματική ελίτ της χώρας καθώς το παρόν έδωσαν
ανάμεσα σε άλλους ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος Προκοπίου η Μαριάννα Λάτση, ο Αχιλλέας Κωσταντακόπουλος, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς , ο Ταουφίκ Χούρι και η Κατερίνα Παναγοπούλου. Νωρίτερα είχε φτάσει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ,﻿ αλλά και πρέσβεις άλλων χωρών όπως της Ινδονησίας και της Νότιας Κορέας.

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του Προξενικού Γραφείου

Ο οικοδεσπότης Βασίλης Αποστολόπουλος έκανε λόγο για αληθινή τιμή και
προνόμιο να υπηρετεί ως Πρόξενος του Μονακό στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας και μια πτυχή της προσωπικής του ζωής, ότι είχε κάνει στο Πριγκηπάτο πρόταση γάμου στη Ρόη Αποστολοπούλου με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει σήμερα μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Στα Γαλλικά απευθύνθηκε αρχικά στους καλεσμένους ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ αναφέρθηκε και στον αγώνα Παναθηναικού-Μονακό με την ευχή να κερδίσει ο καλύτερος. Την ίδια ευχή
έκανε και ο Πρίγκηπας Αλβέρτος που ευχαρίστησε τον κ. Αποστολόπουλο για την προσφορά του, είπε «καλησπέρα» στα Ελληνικά και έκλεισε την σύντομη ομιλία του λέγοντας «ευχαριστώ πάρα πολύ» επίσης στα Ελληνικά. Στη συνέχεια δέχθηκε με χαρά το δώρο του Βασίλη Αποστολόπουλου , έναν πίνακα της Μίνας Βαλυράκη και όταν η γνωστή καλλιτέχνης στάθηκε δίπλα τους, ο πρίγκηπας Αλβέρτος της έκανε ένα χειροφίλημα, πριν προσφέρει κι εκείνος τα δώρα του στον κ. Αποστολόπουλο.

Ο 68χρονος Αλβέρτος ο Β’ του Μονακό, έφτασε το πρωί της Τρίτης στην Ελλάδα χωρίς την σύζυγό του πριγκίπισσα Σαρλίν. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συμμετοχή στο φόρουμ των Δελφών , πριν αναχωρήσει για το Πριγκιπάτο με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, ο Πέτρος και η Εβελίνα Μαχά και ο Τζον Χριστοδούλου 
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος με τον Εμμανουήλ Καραλή
Κωστής Χατζηδάκης
Μαρία Δαμανάκη και Μαριάννα Λάτση
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ρόη Αποστολοπούλου και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Γιάννης Βαρδινογιάννης
Ταουφίκ και Χάλα Χούρι
