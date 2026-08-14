Πρέβεζα: Καραμπόλα με τραυματίες στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας στο Άκτιο -Συγκρούστηκε φορτηγό με τρία ΙΧ - iefimerida.gr

Καραμπόλα με τραυματίες σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ.

Όπως αναφέρει το onpreveza.gr, από το τροχαίο υπάρχουν τραυματίες.

Τρία ασθενοφόρα βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας.

Η εικόνα στο σημείο του τροχαίου είναι ιδιαίτερα σοβαρή, με οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και συντρίμμια να βρίσκονται διάσπαρτα στο οδόστρωμα.

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Τρεις τραυματίες, μετά τον απεγκλωβισμό τους, παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σοβαρό είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την πλευρά του Ακτίου προς την Πρέβεζα, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στην αναμονή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το PrevezaToday, από την πλευρά του Ακτίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση προς τους οδηγούς για το τι έχει συμβεί και για πόσο ενδέχεται να διαρκέσει η διακοπή της κυκλοφορίας.

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Φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου στο Άκτιο